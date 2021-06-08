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Разработка дизайна мобильного приложения
Добрый день мы разрабатываем приложение игру бильярд для Андроид и IOS и ищем дизайнера в команду
вот аналог https://apps.apple.com/ua/app/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4/id1130364998?l=ru
вот описание
World Billiards
1. Название - World Billiards
2. Полноценный чат с соперниками
3. Добавить 3-5 видов бильярда
4. Разработать и обновить дизайн меню
5. Разработка логотипа
6. Регистрация в Google Play и AppStore
7. Добавить возможность выбора дизайна помещений
8. Разработать 3 дизайна помещений
9. Добавить возможность для рекламы спонсоров (производители оборудования и бильярдные клубы)
10. Усовершенствовать комнату клуба, сделать удобное добавление участников и чат
11. Сделать удобной функцию создания чемпионатов и соревнований
бюджет обсуждается
Заявки фрилансеров
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