Разработка дизайна мобильного приложения

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Закрыт1 заявка443 просмотра

Добрый день мы разрабатываем приложение игру бильярд для Андроид и IOS и ищем дизайнера в команду

вот аналог https://apps.apple.com/ua/app/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B4/id1130364998?l=ru

вот описание

World Billiards

1. Название - World Billiards

2. Полноценный чат с соперниками

3. Добавить 3-5 видов бильярда

4. Разработать и обновить дизайн меню

5. Разработка логотипа

6. Регистрация в Google Play и AppStore

7. Добавить возможность выбора дизайна помещений

8. Разработать 3 дизайна помещений

9. Добавить возможность для рекламы спонсоров (производители оборудования и бильярдные клубы)

10. Усовершенствовать комнату клуба, сделать удобное добавление участников и чат

11. Сделать удобной функцию создания чемпионатов и соревнований

бюджет обсуждается

AndroidiOS
4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад