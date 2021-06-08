Необходимо написать приложение, БД с json файла. Приложение отображает сайты в WebView. Срок выполнения одного проекта — от 3х до 20ти дней; Компетенция: SDK: - firebase - AppMetrica
Требуется мобильное приложение для связки с Битрикс 24
Требуется мобильное приложение для передачи координат на наш сервер с возможностью дальнейшей связки с Битрикс 24.
Работа приложения должна быть:
1. В фоновом режиме;
2. С передачей координат согласно заданным условиям (согласно настройке на сервере);
3. С возможностью передачи координат по запросу (как единично, так и по всем пользователям);
4. Нужна видимость пользователей на карте;
5. Фиксирование последнего времени в сети (для дальнейшего вывода в отчёт);
6. Фиксирование передвижений с учетом пройденного километража (для дальнейшего вывода в отчёт);
7. Установка геозон (диаметр 500 м.) и привязка пользователей к этим геозонам при поступлении задачи к привязи от Битрикс 24 через API.
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