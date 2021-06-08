Требуется мобильное приложение для связки с Битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки354 просмотра

Требуется мобильное приложение для передачи координат на наш сервер с возможностью дальнейшей связки с Битрикс 24.

Работа приложения должна быть:

1. В фоновом режиме;

2. С передачей координат согласно заданным условиям (согласно настройке на сервере);

3. С возможностью передачи координат по запросу (как единично, так и по всем пользователям);

4. Нужна видимость пользователей на карте;

5. Фиксирование последнего времени в сети (для дальнейшего вывода в отчёт);

6. Фиксирование передвижений с учетом пройденного километража (для дальнейшего вывода в отчёт);

7. Установка геозон (диаметр 500 м.) и привязка пользователей к этим геозонам при поступлении задачи к привязи от Битрикс 24 через API.

4 года назад
KOT_Buckac
Александр 
46 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 года назад