Требуется мобильное приложение для связки с Битрикс 24

Требуется мобильное приложение для передачи координат на наш сервер с возможностью дальнейшей связки с Битрикс 24.

Работа приложения должна быть:

1. В фоновом режиме;

2. С передачей координат согласно заданным условиям (согласно настройке на сервере);

3. С возможностью передачи координат по запросу (как единично, так и по всем пользователям);

4. Нужна видимость пользователей на карте;

5. Фиксирование последнего времени в сети (для дальнейшего вывода в отчёт);

6. Фиксирование передвижений с учетом пройденного километража (для дальнейшего вывода в отчёт);

7. Установка геозон (диаметр 500 м.) и привязка пользователей к этим геозонам при поступлении задачи к привязи от Битрикс 24 через API.