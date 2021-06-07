Приложение для Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки843 просмотра

Нужна помощь с подготовкой ТЗ, выбора архитектуры и написания приложения для windows

Приложение для общения в чате Юриста и Заказчика

Примерно:

https://docs.google.com/document/d/1wbxsxIGzo6nHJjmCOoPRwo0Qa160gpbJYJUa9wWNcTA/edit?usp=sharing

4 года назад
ArtemBA
Артем 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Артемий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)
4 года назад
Шериф
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
50 отзывов(-5)
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад