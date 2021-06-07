Доработать функционал приложения на flutter

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Закрыт1 заявка874 просмотра

Доработать функционал приложения на flutter.

Подробное тз в вложенном файле!

Актуально только для УКРАИНЫ! 

Flutter
4 года назад
Evhen_Pogrebnyak
Евгений 
37 лет
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Был
3 года назад

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Александр
 
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13 лет в сервисе
Был
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4 года назад