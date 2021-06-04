Сделать PWA и адаптивную вёрстку

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Закрыт2 заявки432 просмотра

В наличии сайт который работает как простое приложение калькулятор (на codeigniter) На нём уже сделана адаптивная вёрстка но очень примитивная. Хотелось бы оптимизировать сайт под PWA так чтоб была возможность загрузить в App store и Play store

CodeIgniter
4 года назад
YuriVas
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