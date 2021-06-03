Сборка приложения flutter / dart для управления устройством на линуксе

Имеется готовый backend server (flask, python, bash)

Имеется готовый frontend набор страниц приложения (flutter / dart)

Нужно реализовать работу механик связи приложения с сервером, что бы поднять всё управление аппаратной частью DSP процессора через клиентское приложение.

Подробное ТЗ в гугл доке:

https://docs.google.com/document/d/1FtTW8Sqj8_0p6-VPwEyLtpbLZjm_-DCL7_IpcyBMXqM/edit

Ссылка на видео комментарий тоже в гугл доке.

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