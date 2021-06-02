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Приложения Android и IOS для сервиса службы застройщика
Предварительные разделы для реализации:
-запись на осмотр квартир
-запись на подписание акта приема-передачи
-список договоров клиента
-фотоотчет со стройки
Доп. опции: система регистрации, push, интеграция с мастер базой 1С (со стороны 1С сделаем работы сами)
Реализация под Android и IOS + дизайн
Срок: 3 месяца
Готов пообщаться и обсудить детали для формирования ФТ
Приветствуется работа по договору
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