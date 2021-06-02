Приложения Android и IOS для сервиса службы застройщика

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт10 заявок1001 просмотр

Предварительные разделы для реализации:

-запись на осмотр квартир

-запись на подписание акта приема-передачи

-список договоров клиента

-фотоотчет со стройки

Доп. опции: система регистрации, push, интеграция с мастер базой 1С (со стороны 1С сделаем работы сами)

Реализация под Android и IOS + дизайн

Срок: 3 месяца

Готов пообщаться и обсудить детали для формирования ФТ

Приветствуется работа по договору

AndroidiOS
4 года назад
dima-z
48 лет
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Заявки фрилансеров

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