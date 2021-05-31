Приложение Android

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт5 заявок354 просмотра

Здравствуйте!

У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter.

Задачи:

1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются)

Приложение по сути будет являться аналогом нашего собственного приложения с той лишь разницей, что заточено оно будет немного для других целей. Соответственно, для его создания можно полностью использовать имеющиеся исходники, немного скорректировав дизайн и функциональность. Взаимодействие с бэкэндом остается прежнем. Также нужно будет подписать новое приложение.

2. Доработать серверную часть

3. Исправить ошибки

Подробная информация и ТЗ будут предоставлены. Условия обсуждаются.

AndroidCodeIgniter
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pazzl
Нияз 
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