Дизайн в фигме готов. Нужен в некотором роде аналог приложения Рейд21 1. Регистрация по телефону, приходит код и активация 2.Разные типы цен(они у нас есть в 1с, под каждого клиента ...
Приложение Android
Здравствуйте!
У нас есть собственное действующее Android-приложение с серверной частью. Приложение - Cordova, бэкэнд - CodeIgniter.
Задачи:
1. Сделать "клон" нашего приложения (все исходники предоставляются)
Приложение по сути будет являться аналогом нашего собственного приложения с той лишь разницей, что заточено оно будет немного для других целей. Соответственно, для его создания можно полностью использовать имеющиеся исходники, немного скорректировав дизайн и функциональность. Взаимодействие с бэкэндом остается прежнем. Также нужно будет подписать новое приложение.
2. Доработать серверную часть
3. Исправить ошибки
Подробная информация и ТЗ будут предоставлены. Условия обсуждаются.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $700Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется создать небольшое приложение на Android с использованием API Яндекс.Такси Документация по API: https://fleet.taxi.yandex.ru/api/docs/concepts/authorization.html Смысл приложения в том, чтобы водитель мог авторизоваться в приложении и попасть в свой профиль, где будет ...Мобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется: Сбор семантического ядра;Анализ оптимизации страниц приложений конкурентов в сторах;Визуальное оформление страниц приложения (скриншоты, изображения, видео);Подготовка текстового контента для оптимизации страниц приложений;Старт приложения в июле Приложение - это некий маркетплейс с возможностью организации детского отдыха Т.е., ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $2000
Важно: Нужен человек, который работал со Smart TV и знает как тестировать, создавать, внедрять и имеет полное понимание в этой нише. Все кто не имел дело именно с smart tv приложениями, не откликайтесь пожалуйста. ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Привет. Нужна верстка и программная часть для разработки аналога следующего приложения: Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fotrum Apple Store: https://apps.apple.com/ru/app/fotrum/id1564952971 Экранов будет 15 - 20 шт. Дизайн под каждую из операционных систем (Android и ...Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
Веб-приложение. При входе в приложение, человек пишет: наименование организации, полное наименование организации, юридический адрес, УНП. Дальше появляется несколько кнопок ( вид продукции, дата получения продукции, оценка продукции, количество брака, количество рекламаций). Вся информация, вписанная отправителем, ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
С помощью компонентов ToolStrip, ListView и библиотеки LiveChart необходимо создать приложение Windows Forms для вывода двух различных графиков функций – ветки параболы, гиперболы и прямой.Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Сделать Android приложение, которое будет считывать штрихкоды и отправлять данные на сервер. Заказ срочный. Не хочу длительных переписок. Просто звоните.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
Сделать приложение на основе открытого кода telegram В приложении нужно добавить только 1 дополнение: Установив приложение, пользователь должен быть подписан на определенные каналы. Пример таких приложений: ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищем разработчика в помощь основному разработчику для доработки приложения для мобильных телефонов (на IOS) - передача данных с бекэнда по категориям. Язык программирования - Swift, среда разработки – Xcode, работа ...Мобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад