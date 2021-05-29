Разработчик мобильного приложения iOS

Ищем разработчика в помощь основному разработчику для доработки приложения для мобильных телефонов (на IOS) - передача данных с бекэнда

по категориям. Язык программирования - Swift, среда разработки – Xcode,

работа с дополнительными библиотеками для загрузки картинок, работа с

сетью и пр. Работа через Git.Окончательная оценка по бюджету проекта - при обсуждении с исполнителем. Оплата производится после

выполнения каждого этапа задач.

Подробности при переписке в мессенджере или созвоне. Возможна в дальнейшем совместная работа в других проектах.