Разработка iOS приложения с использованием AppClips

Мы занимаемся разработкой приложения для удобного заказа блюд за столиком в ресторане.

В связи с этим, ищем Swift разработчика уровня Middle+ для создания iOS приложения.

Задачи:

- Использование новой технологии AppClips.

- Не использовать или почти не использовать внешние библиотеки (продиктовано ограничением в 10Мб в AppClips)

- Правильно спроектировать архитектуру приложения в части работы с многими AppClips.

- Внедрение Firebase Сrashlytics

- Взаимодействие с UX-дизайнером и backend-разработчиком

- Общение JSON-запросами с backend по HTTP

Функционал:

Выбор блюд, количества, дополнительныx опций (через multiple-choice, radio buttons). Аутентификация по номеру телефона и Apple ID. Поиск блюд. Отображение статуса приготовления блюд (кухня передает информацию на backend)

Условия:

- part-time либо full-time, в зависимости от вашей занятости

- оплата зависит от ваших пожеланий, доступности и навыков

- в случае заинтересованности в проекте, возможны опции приема в штат