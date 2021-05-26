Делаем стандартное приложение фоторедактор: 1. Главный экран: Экран с которого будет начинаться приложение. В себе будет содержать следующие кнопки: 1. Редактировать фото (Сценарий #1) 2. Создать коллаж (Сценарий ...
Разработка приложения Микрофон
Работа c ui без Storiboard на AutoLayout (можно использовать Stevia)
Навигация на основе паттерна Coordinator
Архитектура MVVM
Критические модули должны быть покрыты unit test
Не использовать UI тесты.
Код на протоколах, комментарии ко всем публичным (протокольным) методам
По аудиодвижку - желательно не использовать AudioKit (только AVAudioEngine), лучше перетащить реализацию нужного класса с аудиокит если есть в этом необходимость
Заявки фрилансеров
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