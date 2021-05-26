Разработка приложения Микрофон

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки718 просмотров

Работа c ui без Storiboard на AutoLayout (можно использовать Stevia)

Навигация на основе паттерна Coordinator

Архитектура MVVM

Критические модули должны быть покрыты unit test

Не использовать UI тесты.

Код на протоколах, комментарии ко всем публичным (протокольным) методам

По аудиодвижку - желательно не использовать AudioKit (только AVAudioEngine), лучше перетащить реализацию нужного класса с аудиокит если есть в этом необходимость

ТЗ

Дизайн приложения в figma

FigmaNode.js
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itforyou
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