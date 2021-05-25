Нужно разработать iOS приложение определитель номера
Нужно разработать iOS приложение определитель номера. Нужно чтобы при входящем звонке отображалось имя звонящего без занесения этого имени в телефонную книгу, в iOS для этого есть инструмент Call Directory Extension. База номеров пополняется с сервера.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения9 заявокЗакрыт4 года назад
Есть приложение написанное на Xamarin, в Google Play давно опубликовано и работает, с публикацией в AppStore проблема - нужен Макбук и iPhone. Нужно опубликовать его под вашим Apple IDМобильные приложениянет заявокЗакрыт4 года назад
- $1200
Добрый день у нас есть готовый дизайн мобильного приложения, сайт продаж товаров апи, нужно сделать на React Native разработку под обе платформы , первый этап МВП несколько страниц , дальше все остальное , бюджет и сроки ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
- $4000
Под ключ. Подробности в переписке.Мобильные приложения11 заявокЗакрыт4 года назад
- $90
Нужно реализовать мобильное приложение под Android OS . Основной функционал - отображение списка данных и импортирование данных упомянутых выше в другую программу (все инструкции прилагаются в ТЗ).Вся информация должна хранится внутри проекта (папка assets), всё ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $100
Добрый день у нас есть готовое мобильное приложение написание на React Native , на нужно сделать его сборку для выгрузки в маркетплейс, акаунты разработчиков готовы , текст и картинки тоже , бюджет можем обсудитьМобильные приложения1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо создать приложение по методам когнитивно-поведенческой психологии с автоматизацией функций медитацииМобильные приложения7 заявокЗакрыт4 года назад
- $90
Необходимо разработать приложение с возможность выбрать мод из списка и автоматически (!!) экспортировать его в Майнкрафт. Приложение должно быть написано одним из нативных языков - Java/Kotlin, кроссплатформенные языки не принимаются.Минимальная поддерживаемая версия Android - 21, ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Сделать небольшое приложение на Java c ипользование других языков,теория есть частично,все подробно объяснюМобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад