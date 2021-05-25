Нужно разработать iOS приложение определитель номера

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Нужно разработать iOS приложение определитель номера. Нужно чтобы при входящем звонке отображалось имя звонящего без занесения этого имени в телефонную книгу, в iOS для этого есть инструмент Call Directory Extension. База номеров пополняется с сервера.

iOS
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