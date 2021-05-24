Разработка. Андроид. приложения. моды. на Java/Kotlin 

Необходимо разработать приложение с возможность выбрать мод из списка и автоматически (!!) экспортировать его в Майнкрафт. Приложение должно быть написано одним из нативных языков - Java/Kotlin, кроссплатформенные языки не принимаются.Минимальная поддерживаемая версия Android - 21, Target - 30, buildToolsVersion - 30.0.2Приложение состоит из 4-ех экранов: «Стартовый» экран, «Основной» экран, экран «Избранного», «Детализированный» экран. Все данные хранятся внутри проекта в папке assets. Данные представлены в виде json-файла, файлов модов и изображений. Json-файл должен хранится в корне папки assets, файлы модов в папке files, которая хранится в папке assets, а изображения в папке images, которая также находится в папке assets. Json-файл и необходимые изображения и файлы будут высланы отдельно.