Добрый день! Нужно на телефон Huawei P30 установить запись разговоров телефонных, так же WhatsApp и Telegram. Можно ли сделать это самостоятельно? Или это надо только перепрошивать телефон, так как на некоторые модели ...
Вытащить верстку с WebView
У нас есть проект написанный на ReactJS мобильное приложение , нам нужно от туда взять вёрстку и собрать ее в апк , без функционала заглушки , бюджет предлагайте
Заявки фрилансеров
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