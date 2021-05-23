Вытащить верстку с WebView

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Закрыт2 заявки971 просмотр

У нас есть проект написанный на ReactJS мобильное приложение , нам нужно от туда взять вёрстку и собрать ее в апк , без функционала заглушки , бюджет предлагайте

4 года назад
rustam_kaira
Рустам 
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