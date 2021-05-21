Добрый день коллеги!

Нужно доработать моб приложение.

Моб приложение под ios написано на objective c, под андроид на kotlin, Серверная часть админка на express фреймворке, TypeScript, api на Go

Видео описание что есть, что надо сделать и ТЗ

https://drive.google.com/file/d/16Q4_TbiagWtnRcbWBeFBJDJnC-thWuJa/view

Жду от вас примерную цену и сроки