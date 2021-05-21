Доработать моб приложение

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Закрыт1 заявка517 просмотров

Добрый день коллеги!

Нужно доработать моб приложение.

Моб приложение под ios написано на objective c, под андроид на kotlin, Серверная часть админка на express фреймворке, TypeScript, api на Go

Видео описание что есть, что надо сделать и ТЗ

https://drive.google.com/file/d/16Q4_TbiagWtnRcbWBeFBJDJnC-thWuJa/view

Жду от вас примерную цену и сроки

AndroidiOSKotlinTypeScript
4 года назад
bubuzon
Егор 
44 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад

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