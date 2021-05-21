Надо продвинуть приложение для детей и родителей в Appstore и гугл плей маркет.
Доработать моб приложение
Добрый день коллеги!
Нужно доработать моб приложение.
Моб приложение под ios написано на objective c, под андроид на kotlin, Серверная часть админка на express фреймворке, TypeScript, api на Go
Видео описание что есть, что надо сделать и ТЗ
https://drive.google.com/file/d/16Q4_TbiagWtnRcbWBeFBJDJnC-thWuJa/view
Жду от вас примерную цену и сроки
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