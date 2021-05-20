Разработать моб. приложение (iOS, Android) с помощью zero code

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок721 просмотр

Нужно создать мобильное приложение для iOs и Android с помощью zerocoding.

Функции приложения: просмотр магазина топлива, совершение заказа, просмотр новостей по теме, личный кабинет, навигация по приложению (инструкции, справка и т.д.)

Есть прототип приложения с расписанными связями (куда какая кнопка ведет, какие функции есть), отправлю в лс для оценки временных и денежных трудозатрат

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