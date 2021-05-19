Доработать мобильное приложение Xamarin.Forms

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Закрыт2 заявки1042 просмотра

Доработка мобильного приложения по готовому макету. Бюджет в рамках 90$

Вкратце, в рамках задач необходимо доделать и проверить работу круда, наладить геокодирование (Google Geocoding API) и внести небольшие правки в соответствии с отрисованным интерфейсом приложения. Есть более подробный список правок (прикреплен).

Желателен опыт работы с Google API.

Срок 6 дней (список правок небольшой).

4 года назад
guest_16210036144542
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