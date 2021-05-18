Связать с веб сервисом мобильное приложение.

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Закрыт3 заявки426 просмотров

Есть мобильное приложени, собирает заявки

Под ios написано на objective-c под андроид на kotlin

Есть веб сервис, нужно настроить передачу заявок из мобильного приложения в веб-сервис.

В заявке пришлите примеры подобной работы.

AndroidiOSKotlin
4 года назад
bubuzon
Егор 
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Заявки фрилансеров

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