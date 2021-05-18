Есть задача доработать мобильное приложение клиента в версиях iOS и Android.Задачи по обеим версиям:- Реализовать Push уведомления (должны рассылаться из админки). Для этого провести работы и в iOS, и в Android- Настроить Firebase для клиента ...
Связать с веб сервисом мобильное приложение.
Есть мобильное приложени, собирает заявки
Под ios написано на objective-c под андроид на kotlin
Есть веб сервис, нужно настроить передачу заявок из мобильного приложения в веб-сервис.
В заявке пришлите примеры подобной работы.
Заявки фрилансеров
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