Разработать интеграцию WhatsApp с Битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка866 просмотров

Есть сервис chat-api.com . Документация тут: https://chat-api.com/ru/docs.html

Нужно сделать приложение для Битрикс24. Whatsapp подключается к открытой линии Битрикс24, сканируется QR код.

Писать можно на чем хотите. 

4 года назад
mzhirnov12345
Михаил 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад