Есть небольшой список правок: https://drive.google.com/file/d/1tcxwc7hyk6t9hAHt2ClX-t0-ITWVhzgv/view?usp=sharing Желателен опыт работы с HttpClient, Google Maps API, Google Geocoding Api. Срок 4-5 дней
Разработать интеграцию WhatsApp с Битрикс24
Есть сервис chat-api.com . Документация тут: https://chat-api.com/ru/docs.html
Нужно сделать приложение для Битрикс24. Whatsapp подключается к открытой линии Битрикс24, сканируется QR код.
Писать можно на чем хотите.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $900
Необходимо разработать простое приложение в 4 экрана. Есть старые исходники, можно использовать их, либо написать с нуля. Приложение работает с бэкендом, он готов и API тоже.Мобильные приложения10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно срочно написать приложение для Андройд первую беру за пару дней , приложение лёгкое по типу индрайвера Это приложение будет по типу Индрайвера , но грузовая. За 3 дня нужна недоработанный но бетка ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $13000
Нужна компания или рабочая группа на территории РФ с опытом работы для разработки: 1) мобильное приложение на React Native с бэкендом в сфере косметологии (чат косметолога, эквайринг для российского банка по услугам косметолога ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Выполнить дипломную работу по пояснительной записке ,тз скину .40-45 страниц До 5 июняМобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $10
пройтись по заданиям лр 1 и 2. (выполнить то что написано синим цветов) и задания для самостоятельного выполненияЗакрыт4 года назад
Необходима CRM система как приложение к диплому для конкретного предприятия. Функционал можно обговорить. Кроме работающего продукта, в качестве приложений необходим программный код для приложения к диплому. Срок ограничен - ...Закрыт4 года назад
Выполнить работу до 23:00 16.05.2021. Работа должна поддерживаться на android-10 API-29 Создать приложение в Xamarin Forms , которое позволяет загружать текстовый файл с html-кодом или css-кодом и выводить список всех ссылок, встречающихся в ...Закрыт4 года назад
Требуется консультация человека, который работал или работает в сфере разработки мобильных приложений. Конкретно, хочу обсудить основные этапы разработки (с точки зрения проектного менеджера)Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо создание VPN приложения для IOS-устройств по макету дизайнера. Обязательный функционал приложения: 1) Локализация экрана paywall в зависимости от местонахождения пользователя. 2) Интеграция с Branch. Необходимо сделать возможность показа другого ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад