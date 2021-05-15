Разработка VPN-приложения для IOS устройств

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Закрыт2 заявки565 просмотров

Необходимо создание VPN приложения для IOS-устройств по макету дизайнера.

Обязательный функционал приложения:

1) Локализация экрана paywall в зависимости от местонахождения пользователя.

2) Интеграция с Branch. Необходимо сделать возможность показа другого paywall, если пользователь приходит из Branch с определенной меткой media_source=ХХХ.

3) Отправка postback в Binom в результате следующих событий: установка, trial.

4) Отправка postback в рекламные сети в результате следующих событий: установка, trial.

Размер вознаграждения по договоренности.

iOS
4 года назад
madcat_h
Федор 
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