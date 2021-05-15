Приложение для бега Android OC для дипломной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки648 просмотров

Приложение только на один раз, максимально простенькое

В приложении должен быть профиль, в котором можно указать свои данные(рост, вес и цели), журнал тренировок, в самой тренировке должно показывать время, пройденые километры, пульс, за сколько времени пробежали каждый километр , GPS навигация

Нужно придерживаться плану ниже

Android
4 года назад
guest_16210616980243
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад