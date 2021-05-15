Приложение для бега Android OC для дипломной работы

Приложение только на один раз, максимально простенькое

В приложении должен быть профиль, в котором можно указать свои данные(рост, вес и цели), журнал тренировок, в самой тренировке должно показывать время, пройденые километры, пульс, за сколько времени пробежали каждый километр , GPS навигация

Нужно придерживаться плану ниже