Торговый скрипт/приложение/бот (Автопокупка)

Мне нужен торговый скрипт / приложение / бот Который будет выполнять покупки на таких сайтах, как nike.com и bestbuy.com, на основе таких параметров, как время покупки и идентификатор продукта. Бот должен иметь возможность покупать продукты с внедрением заранее определенных входных данных, а также иметь возможность выполнять покупки через PayPal и кассовые операции.

Это может быть как веб приложение, так и десктоп приложение с расширением .exe

Список вебсайтов, с которыми должен работать скрипт / приложение / бот:

Nike.com

Nike.ca

Bestbuy.com

Bestbuy.ca

Walmart.ca

Walmart.com

Footlocker.com

Footlocker.ca

Adidas.com

Adidas.ca

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