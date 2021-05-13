Разработка мобильного приложения «Сравнение такси»

Необходима калькуляция по созданию приложения по сравнению цен такси. Платформа будет работать следующим образом: пользователь указывает координаты начальной и конечной точки поездки, приложение выдает список доступных служб такси, отсортировав их по возрастанию цены, после выбора подходящей службы, агрегатор перенаправляет пользователя в соответствующее приложение, куда автоматически подгружаются координаты поездки1) необходима консультация по поводу необходимых данных от приложений такси2) необходима калькуляция по созданию для андройда и ios приложений