Сделать приложение по готовому дизайну и апи

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Закрыт8 заявок449 просмотров

Разработка приложения по готовому дизайну и апи .

Среда разработки - flutter

Сроки примерно месяц есть. 

Flutter
4 года назад
ANDWR
Фомин 
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