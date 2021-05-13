Adaptaki – edtech стартап. Мы разрабатываем приложение для диагностики школьных знаний. За последние три месяца мы привлекли деньги от фонда и выложили приложение в сторы. Проект активно растет и нам нужна новая кровь ...
Android Developer, Kotlin
Ищу андроид разработчика в команду чтобы вместе работать над предстоящими проектами.
Java в проектах не использую, только Kotlin.
Необходимый базовый стек технологий и навыков:
- Kotlin
- Понимание и опыт стандартных возможностей и функций в андроиде (жизненные циклы, сервисы, интенты, локализация на разные языки, бродкаст ресиверы, передача данные между экранами, шаред преференсы, нотификации и тд.)
- Понимание и опыт верстки, материал дизайна, как создавать уникальные визуальные элементы, анимации
- Понимание и опыт в работы с локальной базой SQLite, миграции между версиями
- Понимание как работать с настройками приложения (тема, локализация)
- Понимание как работать с передачей данных по сети, Retrofit 2
- Kotlin coroutines
- Architecture Components (ViewModels, LiveData, Room, Worker)
- Koin
- Понимание шаблонов проектирования (билдер, фабрика, репозиторий и тд.)
- Чистый код
JavaRx я не использую, вполне хватает использование LiveData и ViewModel, но если для вас это критично то обсудим.
Хороший плюс:
Опыт в работе с Firebase, Google Services.
Да и все остальные технологии будут плюсом, напишите с чём имеете опыт мне для понимания.
На счёт оплаты договариваемся перед проектом, может быть оплата за проект/ этап проекта или почасовая, все зависит от проекта. Напишите свою часовую ставку на которую базируетесь при оценках.
Ищу именно ответственных людей, нацеленных на качественный результат, с клиентоориентированным взглядом на проекты.
Долгое (больше 1-2 дней) игнорирование сообщений/ звонков без предупреждений и без последующего адекватного объяснения 100% гарантия что сотрудничество прекращаем сразу же. Регулярное возникновение таких ситуаций тоже приведет к прекращению сотрудничества.
Не структурный, размазанный, непонятный гавнокод - тоже будет причиной прекращения работы над проектом.
Но если таких проблем не будет, то мы 100% сработаемся, и проэкты будут идти только в кайф.
Открытый ФОП в Украине будет очень большим плюсом (могу подождать пока откроете), так как предпочтительно работа по договору.
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