NazarHr

Назар NazarHr

 
27 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Розробка мобільних додатків на Android (Kotlin)

Я Андроїд розробник із досвідом 6+ років.

Можу розробити для вас Android додаток будь-якої складності під ключ, та опублікувати його в Google Play.

Працював над різними додатками з різним функціоналом. Більшість моєї карєри це були додатки написані з нуля, але також є досід і в підключенні до сталих проектів для їх вдосконалення та розвитку.

Працюю як по готовому UI дизайну, так і можу приймати участь чи керувати розробкою UI дизайну.

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ТОП-20
Мобильные приложения

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Отзывы заказчиков

junior06
Денис 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1300
9 баллов
3 года назад
Необходимо разработать приложение для Андроид и iOS.
AndroidiOS
Задачу выполнили
Приятный заказчик, проект очень интересный! Срок разработки увеличился из за специфики проекта, и разных усовершенствований, за что немного неудобно, но заказчик проявил понимание за что большое спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
RTDteam
Торшин 
34 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
7 баллов
4 года назад
Разработка мобильного приложения
Не начали работать над проектом, из-за загрузки исполнителя на других проектах.
Заказчик приятный, все по делу было. К сожалению да, отменили проект из за отсутствия времени по личных причинах.
Ответный отзыв
sklazer
33 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$120
10 баллов
4 года назад
Разработка приложения на андроид, первый спринт
AndroidKotlin
Назар ответственный и коммуникабельный исполнитель, мне понравилась оперативность и качество работ. Рекомендую.
Андрей очень приятный в общении, и всегда на связи! Все что нужно было уточнял. Проблем никаких не было. Будем продолжать сотрудничать! =)
Ответный отзыв
rustem-bakiev
Даниил 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Android сканер штрих-кодов DataMatrix
Android
Написал крутое приложение!! Понравился подход к работе, всё расписал сам по полочкам! Очень понравилось оформление приложения! Стильно, удобно, приятнО!
Было очень приятно поработать над проектом! Адекватный в общении. Получал быстрые ответы на мои уточняющие вопросы. Оплату получил моментально. Спасибо ещё рас!)
Ответный отзыв
SergeyKrylov
27 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Разработка клиентского мобильного приложения для Сервис центра.
Четкий исполнитель! все сделано быстро качественно, за адекватные деньги, по моей инициативе заморозили проект даже на некоторое время!
Все прошло хорошо! Проект интересный. С оплатой проблем не было. Будем продолжать сотрудничать!
Ответный отзыв
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Мобильные приложения
20 отзывов
$15/час
от $800от 7 дней
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