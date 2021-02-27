Розробка мобільних додатків на Android (Kotlin)
Я Андроїд розробник із досвідом 6+ років.
Можу розробити для вас Android додаток будь-якої складності під ключ, та опублікувати його в Google Play.
Працював над різними додатками з різним функціоналом. Більшість моєї карєри це були додатки написані з нуля, але також є досід і в підключенні до сталих проектів для їх вдосконалення та розвитку.
Працюю як по готовому UI дизайну, так і можу приймати участь чи керувати розробкою UI дизайну.
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ТОП-20— Мобильные приложения
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Отзывы заказчиков
$1300
9 баллов
3 года назад
AndroidiOS
Задачу выполнили
Ответный отзыв
Приятный заказчик, проект очень интересный! Срок разработки увеличился из за специфики проекта, и разных усовершенствований, за что немного неудобно, но заказчик проявил понимание за что большое спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!
$500
7 баллов
4 года назад
Не начали работать над проектом, из-за загрузки исполнителя на других проектах.
Ответный отзыв
Заказчик приятный, все по делу было. К сожалению да, отменили проект из за отсутствия времени по личных причинах.
$120
10 баллов
4 года назад
AndroidKotlin
Назар ответственный и коммуникабельный исполнитель, мне понравилась оперативность и качество работ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Андрей очень приятный в общении, и всегда на связи! Все что нужно было уточнял. Проблем никаких не было. Будем продолжать сотрудничать! =)
$10
10 баллов
4 года назад
Android
Написал крутое приложение!! Понравился подход к работе, всё расписал сам по полочкам! Очень понравилось оформление приложения! Стильно, удобно, приятнО!
Ответный отзыв
Было очень приятно поработать над проектом! Адекватный в общении. Получал быстрые ответы на мои уточняющие вопросы. Оплату получил моментально. Спасибо ещё рас!)
$500
10 баллов
5 лет назад
Четкий исполнитель! все сделано быстро качественно, за адекватные деньги, по моей инициативе заморозили проект даже на некоторое время!
Ответный отзыв
Все прошло хорошо! Проект интересный. С оплатой проблем не было. Будем продолжать сотрудничать!
Мобильные приложения
20 отзывов
$15/час
от $800от 7 дней
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