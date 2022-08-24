Jane_55

Евгения Кондратьева Jane_55

 
48 летУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
DevCraft
Назар 
26 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
год назад
Намалювати декілька картинок в набір для друку на чашки
Євгенія дуже хороший спеціаліст! Малюнки вийшли дуже класні. Спілкуватись було приємно, і швидко. Будемо продовжувати співпрацю =)
Отличный заказчик.Очень позитивный. Четко сформулированное ТЗ, которого придерживается в процессе работы.
Ответный отзыв