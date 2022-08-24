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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
год назад
Євгенія дуже хороший спеціаліст! Малюнки вийшли дуже класні. Спілкуватись було приємно, і швидко. Будемо продовжувати співпрацю =)
Ответный отзыв
Отличный заказчик.Очень позитивный. Четко сформулированное ТЗ, которого придерживается в процессе работы.