Здравствуйте. Необходимо разработать приложение для Андроид и iOS. Приложение для загрузки фото с телефона и отправки на печать. Пользователь выбирает варианты печати, выбирает фото, загружает в облако, оплачивает картой, после оплаты формируется письмо со ссылкой на файлы и параметрами печати.

Дизайн наш. Интересует стоимость всего проекта, время разработки и на чем будет разработка?

Аналоги:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photobook.android&hl=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radixweb.picsy&hl=ru

Сейчас интересует MVP, печать только фото, без фотокниг и прочего. Без кадрирования и редактирования фото.