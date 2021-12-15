Необходимо разработать приложение для Андроид и iOS.

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен13 заявок775 просмотров

Здравствуйте. Необходимо разработать приложение для Андроид и iOS. Приложение для загрузки фото с телефона и отправки на печать. Пользователь выбирает варианты печати, выбирает фото, загружает в облако, оплачивает картой, после оплаты формируется письмо со ссылкой на файлы и параметрами печати.

Дизайн наш. Интересует стоимость всего проекта, время разработки и на чем будет разработка?

Аналоги:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.photobook.android&hl=ru

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radixweb.picsy&hl=ru

Сейчас интересует MVP, печать только фото, без фотокниг и прочего. Без кадрирования  и редактирования фото.

AndroidiOS
5 лет назад
junior06
Денис 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

NazarHr
Назар 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
$1300
47 дней
Escrow
Задачу выполнили
Приятный заказчик, проект очень интересный! Срок разработки увеличился из за специфики проекта, и разных усовершенствований, за что немного неудобно, но заказчик проявил понимание за что большое спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

NazarHr
Назар 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 лет назад
ТОП-10
Мобильные приложения
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Артём
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Павел
 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
5 лет назад
Артём
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
42 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
5 лет назад
Дмитрий
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
5 лет назад
Тарас
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
37 отзывов
5 лет назад