Перевести мобильное приложение с 32bit на 64bit версию Android

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки753 просмотра

Приложение на 32bit версии. Необходимо перевести приложение в 64bit.

Код приложения Java, библиотеки на C++

После выполнения данной задачи возможно сотрудничество в плане доработки приложения, что можно будет обсудить после выполнения данной задачи.

AndroidJava
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