Нужент Flutter разработчик

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки371 просмотр

Для разработки мобильного приложения нужен Flutter разработчик. Детали - реальному кандидату.

В ответе просьба написать о своем опыте работы с Flutter, а также предоставить примеры выполненых работ.

Flutter
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