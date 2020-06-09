Нужно проработать адаптацию, сейчас все сделано по большие экраны www.figma.com/file/wmfA3p...
Разработка кроссплатформенного (Web, Android, iOS) приложения
Разработка кроссплатформенного (Web, Android, iOS) приложения с использованием сервисов Firebase Authorization, Firebase Realtime Database, Firebase Storage, Firebase Cloud Messaging, а также с возможностью обработки данных на собственном сервере (PHP или Node.js).
Приложение позволяет авторизованным пользователям создавать и редактировать документы (текст или изображение) хранимые в "облаке".
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