Разработка кроссплатформенного (Web, Android, iOS) приложения с использованием сервисов Firebase Authorization, Firebase Realtime Database, Firebase Storage, Firebase Cloud Messaging, а также с возможностью обработки данных на собственном сервере (PHP или Node.js).

Приложение позволяет авторизованным пользователям создавать и редактировать документы (текст или изображение) хранимые в "облаке".