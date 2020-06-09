Разработка кроссплатформенного (Web, Android, iOS) приложения

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Закрыт8 заявок498 просмотров

Разработка кроссплатформенного (Web, Android, iOS) приложения с использованием сервисов Firebase Authorization, Firebase Realtime Database, Firebase Storage, Firebase Cloud Messaging, а также с возможностью обработки данных на собственном сервере (PHP или Node.js).

Приложение позволяет авторизованным пользователям создавать и редактировать документы (текст или изображение) хранимые в "облаке".

AndroidFirebaseiOSNode.jsPHP
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