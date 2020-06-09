Продолжить Android проект

$210
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт2 заявки375 просмотров

Для продолжения проекта, в частности новых этапов 6,7 проекта требуется программист для Android .

Описание этапов по ссылке ниже. Так же размещены описание приложения, скриншоты, видео с описанием.

Если бюджет не устраивает, то предлагайте.

Android
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pvlance
Павел 
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