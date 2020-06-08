Нужен разработчик Ionic/Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка576 просмотров

Нужен разработчик для того чтобы написать отдельный скрипт(ну или страницу) для уведомлений.

То есть у нас уже есть готовое мобильное приложение в котором не хватает именно уведомлений. А само приложение работает с АПИ сервером которое как раз предоставляет все данные в приложуху.

От исполнителя требуется знание Ionic, JS, Laravel/PHP. Если что то есть главный разработчик который поможет разобраться с самим кодом - а также с АПИ.

JavaScriptLaravelPHP
5 лет назад
smith219219
Павел 
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Георгий
 
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