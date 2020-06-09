Мобильное приложение "Электронные пропуска" на Flutter

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Закрыт4 заявки703 просмотра

Необходимо разработать мобильное приложение на Flutter, через которое можно получать разрешения на посещение охраняемой природной зоны.

Важно:

- знание архитектуры BLoC, опыт работы с библиотекой RxDart

- понимание принципов реактивного программирования

- опыт работы с Rest API, Websockets, CI

- знания git.

Знание языков Java/Kotlin (Android), Swift (ios) - как преимущество.

Работаем только напрямую с разработчиком.

Заключаем договор, оплата почасовая, платим ежемесячно после подписания акта выполненных работ за отчетный период.

О нас. Мы компания СМАРТДАТА. Разрабатываем продукты для автоматизации бизнеса, обработки данных и портирования решений на мобильную платформу. 

AndroidFlutterGitiOSJavaKotlinSwift
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