Требуется реализовать мобильное приложение на Flutter. Backend Node.js + Firebase ( уже есть исполнитель ) на Flutter / Durt нужно реализовать 15 экранов. Экраны регистрации и ...
Мобильное приложение "Электронные пропуска" на Flutter
Необходимо разработать мобильное приложение на Flutter, через которое можно получать разрешения на посещение охраняемой природной зоны.
Важно:
- знание архитектуры BLoC, опыт работы с библиотекой RxDart
- понимание принципов реактивного программирования
- опыт работы с Rest API, Websockets, CI
- знания git.
Знание языков Java/Kotlin (Android), Swift (ios) - как преимущество.
Работаем только напрямую с разработчиком.
Заключаем договор, оплата почасовая, платим ежемесячно после подписания акта выполненных работ за отчетный период.
О нас. Мы компания СМАРТДАТА. Разрабатываем продукты для автоматизации бизнеса, обработки данных и портирования решений на мобильную платформу.
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