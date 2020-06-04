Дизайн мобильных приложений нарисовать по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок340 просмотров

Есть четкое тз по дизайну мобильного приложения для android и ios устройств.

Приложение 15 экранов максимум.

страницы стандартные:

Авторизация, регистрация и страница услуг.

пишите ориентир по цене и по срокам.

AndroidiOS
5 лет назад
smith219219
Павел 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Станислав
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
287 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Елена
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад