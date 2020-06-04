Дизайн мобильных приложений нарисовать по ТЗ

Приветствую вас! Проект https://portals.academy/ ищет специалиста по технологии cordova. Нужна квалифицированная помощь для создания приложения для телефона, на базе нашего софта. Нужно обернуть и запустить наше приложение в обертку apache cordova и помочь с релизом его на ...