Создание приложения на ios

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт20 заявок362 просмотра

Добрый день! необходимо создание приложение мини игры на платформе ios.С возможностью потом вставлять webview.

iOS
5 лет назад
farmel
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Иван
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Юрий
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Владимир
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Мобильные приложения
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
42 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
5 лет назад
Ярослав
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Лера
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александр
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад
Александр
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
14 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
46 отзывов
5 лет назад
Иван
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
5 лет назад