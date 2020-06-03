СРОЧНО! Нужен ответсвенный IOS разработчик на проект

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Закрыт11 заявок567 просмотров

Нужнен ответственный IOS разработчик который сможет сделать проект для доставки еды. Все детали исполнителю.

iOS
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FutureArtMobile
Олег Тапанар 
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