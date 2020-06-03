Нужно создать приложение(браузер) которое открывает онлайн игру mysite.com/ адресная строка должна быть скрыта в доп. меню приложения возможность купить время игры через play market. (вводим количество минут оплачиваем нужное количество ...
СРОЧНО! Нужен ответсвенный IOS разработчик на проект
Нужнен ответственный IOS разработчик который сможет сделать проект для доставки еды. Все детали исполнителю.
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