Приложение для android простой браузер с оплати через play market

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Закрыт6 заявок488 просмотров

Нужно создать приложение(браузер) которое открывает онлайн игру mysite.com/ адресная строка должна быть скрыта

в доп. меню приложения возможность купить время игры через play market.

(вводим количество минут оплачиваем нужное количество )

! важно оплата в приложении через play market.

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