Суть даного приложения. Мы берем деньги у народа и за эти деньги покупаем недвижимость ( Бани, ТЦ, Магазины и.д.р.) после сдаем в аренду. Это начинающий стартап. Не обязательно писать приложение для 2 платформ. ...
Приложение для android простой браузер с оплати через play market
Нужно создать приложение(браузер) которое открывает онлайн игру mysite.com/ адресная строка должна быть скрыта
в доп. меню приложения возможность купить время игры через play market.
(вводим количество минут оплачиваем нужное количество )
! важно оплата в приложении через play market.
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