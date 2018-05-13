Имею несколько десятков VPN хранящихся в SQL базе протоколы SSTP L2TP OPENvpn PPTP с которых нужно сделать прокси. Требования 1. Все соединения держит 1 Сервер (Ос не имеет значение) 2. proxy ...
Привет, друзья!
Меня зовут Павел.
Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг, активно изучаю новые стандарты, а в свободное время делюсь своим опытом.
Живу в Днепре (Украина).
> Почему клиенты выбирают меня:
+ готов приступить сегодня
+ всегда довожу дело до конца
+ не нарушаю сроков
+ удобные способы оплаты.
+ всегда на связи Telegram, Viber
- $250Системное администрирование4 заявкиОткрытмесяц назад
Здравствуйте, нужно помочь выбрать, установить на сервер (debain) и настроить – альтернативу php-curl Задачи: отправка GET, POST запросов с возможностью задавать порядок заголовков. суть проблемы в том что – расположение заголовков в запросе на curl не соответствует расположению ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести текст с Русского на Турецкий, текст – меню сайта, небольшие описания разделов, всего 380 слов. бюджет – минимальный пример исходного текста: define('HEDER_TITLE', 'Личный кабинет'); define('MENU_SETTINGS', 'Настройки'); define('MENU_EXIT', 'Выход'); ...Переводы28 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте, есть сайт на wordpress использую плагин Elementor (для оформления страниц) , а также VDZ CallBack Plugin - для формы обратного звонка, этот плагин имеет код для вставки сслыки для вызова формы [vdz_cb]popup button[/vdz_cb] [b]Задача [/b]внедрить вызов формы при клике ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Ищу диктора-девушку с приятным молодым голосом, для озвучки видео (закадровый голос - обзор товаров с aliexpress) для размещения на youtube. Текст 750 слов. Бюджет ограничен. )) Возможно долговременное сотрудничество.Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужно создать приложение(браузер) которое открывает онлайн игру [url=https://mysite.com/]mysite.com/[/url] адресная строка должна быть скрыта в доп. меню приложения возможность купить время игры через play market. (вводим количество минут оплачиваем нужное количество ) ! важно ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Нужен дикторский женский голос, надо надиктовать 5 предложений, что то вроде "Нет радио связи с абонентом " (текст вышлем) на русском и украинском языках Пожалуйста называйте соответствующую цену и оставляйте ссылки на образец голоса. Заранее спасибо.Озвучивание19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать приложение-сервис которое после идентификации импортирует смс и контакты на сервер, и выполняет некоторые другие команды отправка\получение смс и т.д. (полный список в тз)Приложение должно работать в фоне с автозапуском после перезагрузки.поддержка от android ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно сделать плакат в стиле аниме, (девочка с белым тигром) Фото девочки предоставлю. Обязательно: рисованный персонаж девочки должен быть похож на предоставленное фото большие анимешные глаза у девочки белый тигр яркие, красочные цвета или фотографическое качество остальное – на ваше усмотрение (надеюсь ...Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт6 лет назад
- $10
Требуется надиктовать текст (4-5 предложения) на английском языке Требования: английский – ваш родной язык Желательно девушка до 45 лет.Озвучивание6 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно получать информацию о юзере фейсбук по его ID (100003568822) нужна инфа: user_hometown – информация о родном городе человека user_location – информация о городе проживания человека xxxxxxxx – пол человека xxxxxxxx – както определить что аккаунт активен (последняя дата: like ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть приложение на андроид (http://smssync.ushahidi.com) с открытым кодом.нужно допилить отправку смс с sim 2 (Смартфон Alcatel One Touch PIXI 3 4013D\4009D)нужна отправка и с sim1 и sim2к телефонам дам доступМобильные приложения1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте, нужен скрипт который запускает программу и жмет кнопку OK в окне этой же программы теперь подробности: есть замечательное приложение для ANDROID - TeamViewer QuickSupport ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.quicksupport.market ) но чтобы оно работало, нужно чтоб пользователь: 1) запустил ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Здравствуйте, Удаленно работаю разные программы – которые будут обращаться по API и получать ответ. А именно они будут : • Записывать в бд данные о юзере • ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужна админка для работы с базой MySQL - добавление \ удаление \ редактирование полей вывод статистики по базе ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день ! нужен макет части страницы + верстка этих элементов в прикрепленном файле набросокДизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Суть проблемы: По usb кабелям к компьютеру подключаю ДВА одинаковых Android устройств – в режиме usb – модем, устройства определяются как – SAMSUNG Android USB Remote NDIS Network Device локальный ip у ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
задача поднять на виртуалке (VMwere) пол Linux'ом или FreeBSD прокси сервер с usb 3G модемом и обычным интернет соединением через сеть + пинговать с 3g модема , и при необходимости рестарт Пишите, более детально ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть макеты в psd , есть недоверстанный сайт , есть идеи по внешнему виду сайта Все это нужно собрать воедино и выдать макеты в psd (со всеми правками заказчика) т.е. где-то поправить кнопки, где-то ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $7500
Ищем ответственного разработчика на 1С-Битрикс , способного решать нестандартные задачи, и готового взяться за работу от разработки функционала до запуска и обслуживания сайта. Видео-конференции , обмен сообщениями, рейтинги, голосования, друзья, сообщества и т.п. уже готово: общее ТЗ ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт11 лет назад