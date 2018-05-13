wizi

Сергей wizi

 
44 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Был
16 дней назад
Web разработка с нуля.

Привет, друзья!

Меня зовут Павел.

Я искренне люблю веб-разработку и интернет-маркетинг, активно изучаю новые стандарты, а в свободное время делюсь своим опытом.

Живу в Днепре (Украина).

> Почему клиенты выбирают меня:

+ готов приступить сегодня

+ всегда довожу дело до конца

+ не нарушаю сроков

+ удобные способы оплаты.

+ всегда на связи Telegram, Viber

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • VPN в PROXY

    $250

    Имею несколько десятков VPN хранящихся в SQL базе протоколы SSTP L2TP OPENvpn PPTP с которых нужно сделать прокси. Требования 1. Все соединения держит 1 Сервер (Ос не имеет значение) 2. proxy ...

    Системное администрирование4 заявки
    Открыт
    месяц назад

  • Альтернатива php-curl

    Здравствуйте, нужно помочь выбрать, установить на сервер (debain) и настроить – альтернативу php-curl Задачи: отправка GET, POST запросов с возможностью задавать порядок заголовков. суть проблемы в том что – расположение заголовков в запросе на curl не соответствует расположению ...

    PHP
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перевод небольшого текста на турецкий

    Необходимо перевести текст с Русского на Турецкий, текст – меню сайта, небольшие описания разделов, всего 380 слов. бюджет – минимальный  пример исходного текста: define('HEDER_TITLE', 'Личный кабинет'); define('MENU_SETTINGS', 'Настройки'); define('MENU_EXIT', 'Выход'); ...

    Тексты для сайта
    Переводы28 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Подправить плагин wordpress

    Здравствуйте, есть сайт на wordpress использую плагин Elementor (для оформления страниц) , а также  VDZ CallBack Plugin - для формы обратного звонка, этот плагин имеет код для вставки сслыки для вызова формы  [vdz_cb]popup button[/vdz_cb] [b]Задача [/b]внедрить вызов формы при клике ...

    JavascriptWordPressСайт на WordPressElementor
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Надиктовать текст (Женский голос)

    Ищу диктора-девушку с приятным молодым голосом, для озвучки видео (закадровый голос - обзор товаров с aliexpress) для размещения на youtube. Текст 750 слов. Бюджет ограничен. )) Возможно долговременное сотрудничество.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Приложение для android простой браузер с оплати через play market

    Нужно создать приложение(браузер) которое открывает онлайн игру [url=https://mysite.com/]mysite.com/[/url] адресная строка должна быть скрыта в доп. меню приложения возможность купить время игры через play market. (вводим количество минут оплачиваем нужное количество ) ! важно ...

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Надиктовать 5 предложений (женский голос)

    Добрый день! Нужен дикторский женский голос, надо надиктовать  5 предложений, что то вроде "Нет радио связи с абонентом " (текст вышлем) на русском и украинском языках Пожалуйста называйте соответствующую цену  и оставляйте ссылки на образец голоса. Заранее спасибо.

    Озвучивание19 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Приложение-сервис (импорт контактов, отправка смс и т.п.)

    Нужно написать приложение-сервис которое после идентификации импортирует смс и контакты на сервер, и выполняет некоторые другие команды отправка\получение смс и т.д. (полный список в тз)Приложение должно работать в фоне с автозапуском после перезагрузки.поддержка от android ...

    Android
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Иллюстрация из фото в стиле аниме

    Нужно сделать плакат в стиле аниме, (девочка с белым тигром)   Фото девочки предоставлю.  Обязательно:   рисованный персонаж девочки должен быть похож на предоставленное фото  большие анимешные глаза у девочки  белый тигр   яркие, красочные цвета или фотографическое качество  остальное  – на ваше усмотрение (надеюсь ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • API Facebook – инфа о юзере (город, пол)

    нужно получать информацию о юзере фейсбук по его ID (100003568822)  нужна инфа:  user_hometown – информация о родном городе человека  user_location – информация о городе проживания человека  xxxxxxxx – пол человека  xxxxxxxx – както определить что аккаунт активен (последняя дата: like ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Скрипт - нажатие кнопки OK

    Здравствуйте, нужен скрипт который запускает программу и жмет кнопку OK в окне этой же программы теперь подробности: есть замечательное приложение для ANDROID - TeamViewer QuickSupport ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.quicksupport.market ) но чтобы оно работало, нужно чтоб пользователь: 1) запустил ...

    AndroidПриложение для Android
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Макет + верстка

    Добрый день ! нужен макет части страницы + верстка этих элементов в прикрепленном файле набросок

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка сетевых подключений linux ( Android )

    Здравствуйте! Суть проблемы: По usb кабелям к компьютеру подключаю ДВА одинаковых Android устройств – в режиме usb – модем, устройства определяются как – SAMSUNG Android USB Remote NDIS Network Device локальный ip у ...

    AndroidLinux
    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить прокси сервер

    задача поднять на виртуалке (VMwere) пол Linux'ом или FreeBSD прокси сервер с usb 3G модемом и обычным интернет соединением через сеть + пинговать с 3g модема , и при необходимости рестарт Пишите, более детально ...

    FreeBSD
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать существующий дизайн.

    Есть макеты в psd , есть недоверстанный сайт , есть идеи по внешнему виду сайта Все это нужно собрать воедино и выдать макеты в psd (со всеми правками заказчика) т.е. где-то поправить кнопки, где-то ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Соц. сеть на 1С-Битрикс

    $7500

    Ищем ответственного разработчика на 1С-Битрикс , способного решать нестандартные задачи, и готового взяться за работу от разработки функционала до запуска и обслуживания сайта. Видео-конференции , обмен сообщениями, рейтинги, голосования, друзья, сообщества и т.п. уже готово: общее ТЗ ...

    Битрикс
    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
TSAnastasia
Анастасия 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
3 года назад
Надиктовать текст (Женский голос)
Задача была озвучена понятно. Приятно было работать. Очень рекомендую
Отличный диктор. Хороший Голос все выполнила как надо. Рекомендую
Ответный отзыв
Nikitos_kokos
23 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
17 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Подправить плагин wordpress
Задача поставлена понятно, приятный в общении, отвечал на все вопросы, рекомендую, спасибо
Все быстро, и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
serjsv
Сергей 
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Замена html на лету средствами js
Все клево
Очень приятный по общению человек, адекватный, отлично формулирует все ответы. С задачей справился на отлично! Подробно проконсультировал по всем интересующим вопросам , все пункты тщательно объяснил. Советую всем, сам буду в будущем обращаться.
Ответный отзыв
Slayer_007
Вячеслав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$700
10 баллов
10 лет назад
Дизайн соц. сети
Спасибо за работу!
Сделано быстро и качественно, сотрудничество продолжил по другим проектам.
Ответный отзыв
nixll
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Изменение настроек Asterisk - на рабочем сервере
Рекомендую как ответственного заказчика !
Всё было сделано на высшем уроне. Чувствуется большой опыт. Спасибо, очень рекомендую всем.
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