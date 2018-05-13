Нужно написать приложение-сервис которое после идентификации импортирует смс и контакты на сервер, и выполняет некоторые другие команды отправка\получение смс и т.д. (полный список в тз)Приложение должно работать в фоне с автозапуском после перезагрузки.поддержка от android ...