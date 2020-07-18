Подправить плагин wordpress

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Завершен3 заявки444 просмотра

Здравствуйте, есть сайт на wordpress использую плагин Elementor (для оформления страниц) , а также  VDZ CallBack Plugin - для формы обратного звонка, этот плагин имеет код для вставки сслыки для вызова формы  [vdz_cb]popup button[/vdz_cb]

Задача внедрить вызов формы при клике на кнопку Elementor  (бесплатная версия)

P.s. как я понимаю нужно в js плагина дописать вызов формы по клику на ссылку с id ( id можно задать в Elementor   любой кнопке)

ElementorJavaScriptWordPress
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wizi
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Задача поставлена понятно, приятный в общении, отвечал на все вопросы, рекомендую, спасибо

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