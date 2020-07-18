Подправить плагин wordpress

Здравствуйте, есть сайт на wordpress использую плагин Elementor (для оформления страниц) , а также VDZ CallBack Plugin - для формы обратного звонка, этот плагин имеет код для вставки сслыки для вызова формы [vdz_cb]popup button[/vdz_cb]

Задача внедрить вызов формы при клике на кнопку Elementor (бесплатная версия)

P.s. как я понимаю нужно в js плагина дописать вызов формы по клику на ссылку с id ( id можно задать в Elementor любой кнопке)