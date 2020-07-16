Доработка сайта на битрикс для настройки GoogleMerchant

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки514 просмотров

Шаблон АспроМаксимум на битриксе, необходимо настроить модуль для генерации автоматической выгрузки GoogleMerchant. 

Настроить необходимые поля и атрибуты для прохождения модерации. Необходима настройка продуманная, возможно донастройка модуля. 

5 лет назад
proffmarketing
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