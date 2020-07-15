1) нужно доработать личный кабинет, чтобы заказы могли добавлять филиалы предприятия таким образом, чтобы было понятно какой филиал заказывает и для какого конечного клиента 2) подключить онлайн платежи через бифит.кассу и подключить интернет эквайринг
Натяжка на OpenCar
Есть готовая верстка, нужно натянуть на OpenCart, пишите ваши цены и сроки, прикрепляю пример страницы, пока нужно одну
Заявки фрилансеров
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