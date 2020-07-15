Переверстать сайт на битрикс

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Закрыт7 заявок348 просмотров

Добрый день, есть сайт на clck.ru/PeWwA его нуждно переделать на битрикс. Битрикс куплен, функционал нужно сохранить и по возможности перенести его на битрикс в том же виде что есть сейчас на этом сайте. Дизайн не меняем.

Пишите сроки и стоимость.

5 лет назад
seregapr
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