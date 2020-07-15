Переверстать сайт на битрикс

Добрый день, есть сайт на clck.ru/PeWwA его нуждно переделать на битрикс. Битрикс куплен, функционал нужно сохранить и по возможности перенести его на битрикс в том же виде что есть сейчас на этом сайте. Дизайн не меняем.

Пишите сроки и стоимость.