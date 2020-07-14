Wordpress Woocommerce вылезла ошибка после обновления

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Вот такая ошибка вылезла при обновлении вордпреса и плагинов.

Нужно исправить.

WooCommerceWordPress
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yakooobin
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