Необходимо добавить в функционал выгрузки (аналогично этому https://prnt.sc/thp5jb ) дополнительных данных, в отдельные вкладки одного файла Excel (сейчас выгрузка есть, необходимо добавить новые поля). Пример предполагаемого файла выгрузки и ссылка на сам сайт в ЛС.
Wordpress Woocommerce вылезла ошибка после обновления
Deprecated: Функция get_woocommerce_term_meta с версии 3.6 считается устаревшей! Используйте get_term_meta. in /var/www/vhosts/sitekz/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4713
Deprecated: Функция get_woocommerce_term_meta с версии 3.6 считается устаревшей! Используйте get_term_meta. in /var/www/vhosts/sitekz/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 4713
Вот такая ошибка вылезла при обновлении вордпреса и плагинов.
Нужно исправить.
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