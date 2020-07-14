Качественно перенести вёрску в Wordpress

Добрый день,

Есть готовый сайт : innovcar.ch

Нужно перенести его вёрстку в Wordpress. Так же что бы чётко работал плагин Elementor либо другой подобный.

Владелец сайта должен без проблем добавлять или удалять записи на странице : innovcar.ch/occasions.html

Я пытался сам, но опыта имею мало в Wordpress.

На чем остановился и ошибки по консоли можно посмотреть здесь : andreibelov.ch/wp/

Жду ваших предложений. Заинтересован в сотрудничестве с опытным верстальщиком. Так как подобные заказы бывают регулярно.

*UPD : Ребят, уточняю, сайт верстать не нужно он готов. Вёрстку нужно подогнать под WordPress. Создать из вёрстки тему на .php и внести корректировки в файлы .js что бы они правильно читались в WordPress.