Перенос сайта на CMS Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки381 просмотр

Перенос сайта на CMS Opencart  задание тут https://docs.google.com/document/d/1QXTbBA9Y-6-3QFDw7E4wUE42LdSS3p0Rkn4H6PCsfFM/edit?usp=sharing

Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам

Вопросы:

1. Сроки 

2. Бюджет 

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним

4. Когда можете начать работу 

5. Вопросы по проекту

Процесс работы Безопасная сделка или по Факту  

Opencart
5 лет назад
Able2Know
Антон 
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6 дней назад

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Джавид
 
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Владимир
 
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