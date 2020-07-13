Нужен настройщик модулей на Open Card со знанием программирования

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки375 просмотров

Нужен настройщик модулей на Open Card для маркетплейса. Если все будет хорошо, будем дальше сотрудничать.

5 лет назад
timurminzifa111
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Заявки фрилансеров

Владимир
 
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