Требуется разработать процесс оформления заказа по следующим требованиям: - Заказ при первом оформлении отправляется в статус ожидания обработки (проверяется менеджером вручную) - Если заказ проверен и установлен статус "ожидании оплаты", то ...
Нужен настройщик модулей на Open Card со знанием программирования
Нужен настройщик модулей на Open Card для маркетплейса. Если все будет хорошо, будем дальше сотрудничать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно оптимизировать код и ускорить сайт для достижения максимально возможных для данного сайта показателей в PageSpeed Insights. В особенности параметр Time to Interactive. В данный момент он непозволительно большой. Общие показатели: 20/30 в данный момент. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $20
Просьба показать (научить, проконтролировать)), ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1RqK77K0IKFoYIUAsnUzX0iQW43mW2bllx9KQLJkKjGk/edit# до часа = 20 долларовСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Нужно натянуть готовый шаблон на Joomla3 1. натянуть шаблон 2 добавить нужные модули или компоненты 3. сделать маленькие изменения в шаблоне все подробности при переписке ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на иврите, сделан на WIX. Также сейчас установлена тема на WP чистая (generate press) и elementor pro. На сайте сейчас только сделан header и footer. Нужно быстро заполнить сайт ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать два типа карточки услуг (или одну, но в двух вариантах). Внешний вид - в соответствии с дизайном Заказчика. У заказчика на момент подписания договора 103 услуги. Минимальная карточка для 87 ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $10
Необходимо оптимизировать и, при необходимости, удалить лишний код. Цель - увеличить скорость загрузки сайта по данным pagespeed Подробности в ЛС.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, требуется разработка сайта на CMS Битрикс. Натянуть готовую верстку на CMS и настроить функционал. Обязательны навыки работы с 1С Предприятие для синхронизации с сайтом. Подробности кандидатам. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте, Сайт - drmaslova.ru - создан в конструкторе сайтов wix. Нужна полная копия главной страницы на WordPress'е (компоновка, в т.ч. при просмотре с мобильных девайсов; цвет.гамма, шрифты, формы, кнопки, ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт5 лет назад