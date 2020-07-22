Ускорение сайта на modx revo

Нужно оптимизировать код и ускорить сайт для достижения максимально возможных для данного сайта показателей в PageSpeed Insights. В особенности параметр Time to Interactive. В данный момент он непозволительно большой.

Общие показатели: 20/30 в данный момент.

На сайте стоит minishop2, также проведена оптимизация картинок с помощью https://optipic.io/

Есть самописные калькуляторы.

Сайт: https://pechatnik.by/

Пример медленной страницы: https://pechatnik.by/suveniryi/majki/