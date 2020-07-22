Ускорение сайта на modx revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок507 просмотров

Нужно оптимизировать код и ускорить сайт для достижения максимально возможных для данного сайта показателей в PageSpeed Insights. В особенности параметр Time to Interactive. В данный момент он непозволительно большой.

Общие показатели: 20/30 в данный момент.

На сайте стоит minishop2, также проведена оптимизация картинок с помощью https://optipic.io/

Есть самописные калькуляторы.

Сайт: https://pechatnik.by/

Пример медленной страницы: https://pechatnik.by/suveniryi/majki/

MODX
5 лет назад
sil_rain
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
10 часов назад
5 лет назад
$40
2 дня
Очень быстрое и честное выполнение работы. После выполнения не пропал и доработал некоторые нюансы. Даже одну не свою ошибку исправил. Однозначно рекомендую к сотрудничеству.
Хорошо сработались, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

BMDBMW
Баха 
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