Нужно натянуть готовый шаблон на Joomla3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок463 просмотра

Нужно натянуть готовый шаблон на Joomla3

1. натянуть шаблон 

2 добавить нужные модули или компоненты  

3. сделать маленькие изменения в шаблоне

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