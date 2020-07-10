Подтяжка Wordpress-блога

Ищу профессионального и опытного Wordpress-специалиста.

Имеется вордпресс-блог, на котором установлена тема GutenVerse. Эта тема адаптирована под брендбук клиента, но осталось несколько багов и задач, для решения которых ищем максимально опытного специалиста.

Две основные задачи:

1) Верстка кастомной шапки. Кастомность заключается в том, что нужно повторить шапку сайта, то есть поменять дефолтные для темы расстояния между пунктами меню, размер иконки, кнопок.

2) На странице блогпоста необходимо сделать возможность плавающего содержания сбоку. То есть чтобы человек мог навигировать по длинному посту без необходимости скроллинга.

Если сработаемся, то дальше очень хотим работать с вами в режиме техподдержки, то есть будем обращаться за помощью по новым задачам.

В заявках буду смотреть в первую очередь на кол-во отзывов и релевантность работ в портфолио.